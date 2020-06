Les moments les plus incroyables jamais diffusés dans L'incroyable famille Kardashian

Ce mois de juin, E! a 30 ans ! Pour fêter ça, nous revenons sur les plus grands moments de la pop culture.

Difficile de croire qu'à une époque, L'incroyable famille Kardashian n'était pas sur nos écrans, surtout quand on sait que la série a débuté sur E! il y a près de 13 ans.

Depuis, on a suivi le clan Kardashian-Jenner tandis qu'il vivait des hauts très hauts et des bas très bas, notamment avec des querelles entre sœurs ou des séparations amoureuses brutales. Mais, en contrepartie, il y a eu de grands moments (comme la naissance des enfants de Kourtney, Kim, Khloé et Kylie !).

Malgré un parcours en dents de scie, une constante demeure : la folie !

La folie douce et joyeuse avec les canulars de Khloé et Scott Disick à l'encontre de Kris Jenner et des événements moins sympathiques comme Kim perdant sa boucle d'oreille en diamant dans l'océan (rassurez-vous, elle a fini par la retrouver).