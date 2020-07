Les moments inoubliables de E! qui ont défini la pop culture

Un geste amical

Rappelez-vous quand Jennifer Aniston a enfin décidé de rejoindre Instagram en octobre 2019 et a battu le record d'abonnements ? On peut remercier Will Marfuggi de E! pour la présence de la star de Friends sur les réseaux sociaux, car il venait de lui demander et de la pousser, quelques jours avant cela, à s'inscrire.

"Je revendique la victoire ! De rien, l'Amérique", s'est écrié Will dans Live From E! après que la star de la série The Morning Show a enfin cédé.