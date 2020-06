La première interview de Tupac Shakur pour E! est plus d'actualité que jamais, 28 ans plus tard

Ron Galella/WireImage

"Le film parle de vrais problèmes qui ont lieu aujourd'hui. Qu'on en parle ou pas, qu'on en fasse un film ou non, ils vont avoir lieu... Mais ce n'est pas Juice d'Ernest Dickerson qui fait que les gens vont se battre", avait-il précisé à E!.



Tupac avait ajouté : "Il ne suffit pas qu'un homme noir de 20 ans raconte au monde d'arrêter la violence au cinéma. C'est deux poids, deux mesures parce qu'avec tous les films qui sortent aujourd'hui, il y a une arme et personne ne le remarque, sauf quand c'est un film avec des Noirs. Personne ne reconnaît les Crips et les Bloods sur l'affiche, sauf si c'est un film de Noirs."



Makaveli avait ensuite abordé une forme de violence particulière, celle exercée par la police.



"Comme Rodney King. Ça m'est vraiment arrivé", avançait la star. "La police m'a tabassé au beau milieu de la route sans raison, juste parce que je les avais insultés. Parce qu'ils me harcelaient. Et j'avais répondu en les insultant. Puis, ils m'ont tabassé."



Au lieu de répondre avec violence aux forces de l'ordre dans la vraie vie, Tupac avait expliqué qu'il le faisait à travers sa musique.



"Dans mes paroles, j'exprime ma colère parce que je peux répondre à la police sans aller en prison pour le restant de mes jours", avait-il précisé. "Ma musique, et beaucoup de cette musique, ne parle que des opprimés qui se soulèvent contre l'oppresseur."