Pourquoi la rupture de Scott Disick et Sofia Richie est "différente cette fois"

C'est peut-être vraiment terminé entre Sofia Richie et Scott Disick.

Comme le savent peut-être les fans, le couple s'est séparé après trois ans ensemble fin mai. Une source avait alors confié à E! News qu'ils étaient "techniquement « séparés » mais que Sofia restait en contact avec Scott".

Cette source a aussi expliqué : "ils ne se disputaient pas et il ne s'est rien passé de dramatique entre eux", Sofia voulait simplement "vivre sa vie" tandis que la star de La déco selon Disick "prenait soin de sa santé".

En outre, la source a également confié que Sofia pensait qu'il valait mieux pour Scott et elle qu'ils soient "séparés" pour "qu'il puisse se concentrer sur lui-même. Elle se préoccupe de lui et de ses intérêts, et c'est elle, avant tout, qui a pris la décision de rompre".

Une autre source d'E! News déclare maintenant que si les deux ex "se parlent encore et restent en contact", ils "ne sont plus ensemble".

"Les choses semblent différentes cette fois", dit notre source. "Sofia est très heureuse de faire sa vie avec ses amis. Elle s'en sort très bien toute seule et ne regarde pas vraiment en arrière."