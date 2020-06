Découvrez les tenues du tapis rouge les plus époustouflantes de ces 30 dernières années

Sur le même sujet : Les looks de stars époustouflants sur le tapis rouge depuis 30 ans

Ce mois de juin, E! a 30 ans ! Pour fêter ça, nous revenons sur les moments de pop culture les plus exceptionnels.

En matière de moments importants ces 30 dernières années, les tenues sur le tapis rouge font partie des choses sur lesquelles on adore s'extasier. Il y a eu des tonnes de robes stupéfiantes, de capes théâtrales, de tailleurs pantalons très chic, et bien plus encore, ces 30 dernières années.

Parmi les looks mémorables qui nous viennent à l'esprit, on retrouve les ensembles signés Balmain à tomber (et sur mesure) de Beyoncé en 2018 à Coachella, ou la célèbre création Versace de Cindy Crawford aux Video Music Awards de MTV de 1992, qui était munie de boucles dorées, d'un corset transparent et d'un harnachement façon dominatrice.

Bien sûr, qui pourrait oublier la légendaire robe à imprimé tropical de Jennifer Lopez aux Grammys 2000 (également signée Versace)… ou l'affolante "robe nue" de Rihanna constituée de cristaux Swarovski, dans laquelle elle s'était glissée pour les CFDA Awards 2014 ?

En outre, les femmes ne sont pas les seules à faire sensation sur le tapis rouge. Des hommes tels que Bad Bunny, Donald Glover, Harry Styles et bien d'autres prouvent qu'ils peuvent repousser les limites de la mode avec leurs tenues.