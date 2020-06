Jimmy Kimmel revient comme maître de cérémonie des Emmys pour leur édition 2020

"Nous savons que Jimmy Kimmel fera de la cérémonie des Primetime Emmys un divertissement unique, drôle et émouvant", a déclaré Karey Burke, présidente d'ABC Entertainment, dans un communiqué. "C'est un vrai maître de cérémonie qui vénère ce milieu et ses travailleurs ; et tout comme Jimmy l'a fait avec sa propre émission ces derniers mois, il abordera cet événement majeur avec beaucoup de cœur et d'humour, et il apportera une joie et un optimisme bien nécessaires à nos collègues de la télévision et aux téléspectateurs chez eux."

Kimmel est aussi présentateur et producteur exécutif du talk-show Jimmy Kimmel Live! et de la nouvelle version américaine de Qui veut gagner des millions ?