Kanye West prévoit de lancer une ligne de cosmétiques Yeezy

Kanye West ajoutera bientôt un nouveau projet enthousiasmant à son CV en perpétuelle expansion.

Après avoir dominé l'industrie de la mode avec sa marque Yeezy, le créateur et rappeur semble être prêt à faire de même avec le monde de la beauté. E! News a appris que Kanye avait déposé la marque Yeezy, qui comprend toute une gamme de cosmétiques.

D'après des documents légaux obtenus par E! News, la star de 43 ans se prépare à lancer une gamme de cosmétiques qui couvre tous les essentiels de beauté.

Parmi la liste des éléments déposés, on trouve : "Cosmétiques, maquillage visage, correcteurs, blushs, poudres visage, fond de teint, maquillage des yeux, crayons à yeux, crayons à sourcils, mascara, faux-cils, paillettes visage et corps, crayons cosmétiques, rouges à lèvres, gloss, crayons à lèvres" et bien plus encore.

En outre, Kanye a aussi déposé quelques produits de soin essentiels tels que "crèmes contour des yeux, nettoyants visage, toniques, exfoliants et gommages visage, crèmes visages, hydratants visage, et lotions visages."

Il semble également qu'il s'essaiera à d'autres secteurs de la beauté, comprenant cheveux, ongles, corps, parfums et appareils électriques.