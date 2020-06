Angelina Jolie dénonce un système "intolérable" qui "risque de ne pas protéger" sa fille Zahara

Sur le même sujet : Angelina Jolie donne un million pour lutter contre le coronavirus

Angelina Jolie a déclaré qu'elle œuvrait pour créer un monde où sa fille Zahara Jolie-Pitt serait protégée du "racisme et de la discrimination".

Dans une interview accordée au Harper's Bazaar britannique, l'Envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a révélé que la pandémie de coronavirus et les troubles politiques actuels aux États-Unis avaient modifié sa perspective sur son travail humanitaire. La star a expliqué que ces 20 dernières années, elle avait travaillé à travers le monde pour combattre tout un tas de problèmes, mais que, maintenant, elle avait l'intention de "repenser aux besoins et aux souffrances de mon propre pays".

"Plus de 70 millions de personnes dans le monde ont dû fuir leur pays à cause des guerres et des persécutions, et il y a du racisme et de la discrimination en Amérique. Un système qui me protège, mais qui risque de ne pas protéger ma fille, ou un homme, une femme, un enfant dans notre pays, à cause de la couleur de sa peau, est intolérable", a-t-elle indiqué.

Angelina a adopté Zahara quand elle avait six mois, dans un orphelinat éthiopien en 2005. Bien que Brad Pitt, son ex-mari, l'ait accompagnée pour rencontrer la petite fille, il n'a adopté Zahara ou Maddox Jolie-Pitt qu'un an plus tard.

C'est pour cette raison que l'actrice et réalisatrice espère de vraies réformes aux États-Unis.