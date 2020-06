L'Académie des Oscars dévoile de nouvelles normes d'inclusion pour l'édition 2021

AMPAS

Des panels intitulés "Academy Dialogue: It Starts with Us" seront également disponibles pour les membres et le public pour encourager le dialogue "sur les changements systémiques qui doivent avoir lieu dans des domaines tels que les castings, les scénarios, la production, la direction, le financement et le feu vert donné à un film, afin de créer des opportunités pour les femmes et les minorités ethniques et aider à créer une nouvelle page de son histoire".

L'Académie a également voté une résolution établissant un nombre maximum de mandats pour ses gouverneurs. À partir de l'exercice 2020-2021, les membres du conseil des gouverneurs pourront exercer jusqu'à deux mandats consécutifs ou non de trois ans, suivis d'une interruption de deux ans, après quoi ils seront de nouveau éligibles pour deux mandats de trois ans, pour un total maximum de 12 ans.

Avant cela, les gouverneurs pouvaient exercer trois mandats consécutifs de trois ans avec une interruption d'un an, mais sans aucun nombre de mandats maximum.