Bienvenue sur le nouveau site E! Online : voici ce qui vous attend sur le site après sa refonte

Vous avez peut-être remarqué de légers changements sur notre site Internet.

Pendant près de deux ans, nous avons travaillé sans relâche sur un projet qui nous passionne : le remaniement du site que vous connaissez et que vous adorez. Après tout, le look de E! Online faisait tellement dépassé. (Ou, pire encore, tellement milieu des années 90 !).

D'emblée, vous remarquerez notre nouveau design, un mélange de légèreté et d'originalité dans la mise en page. Nous y avons ajouté une touche de couleur, qui encadre non seulement nos photos mais vous permet aussi de repérer plus facilement les sujets passionnants que vous recherchez. Et c'est le cas quel que soit l'appareil que vous utilisez. Notre nouveau design vous suivra de votre smartphone à votre tablette, votre ordinateur ou quoi que vous utilisiez pour surfer le Net.