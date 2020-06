Gigi Hadid, enceinte, partage une photo rare de Zayn Malik et elle pour une bonne cause

Gigi Hadid et Zayn Malik font preuve de générosité.

En collaboration avec le Vogue britannique, le couple, qui a annoncé attendre son premier enfant en avril, a montré son soutien à la vente aux enchères The Way We Wore du magazine, qui proposera une sélection de vêtements appartenant à certaines des stars les plus stylées du monde afin de collecter de l'argent pour deux causes importantes qui ont beaucoup aidé durant la pandémie de coronavirus : l'association NHS Charities Together et la NAACP (l'agence nationale pour la promotion des gens de couleur).

De leur côté, Hadid et Malik ont posé pour un portrait à domicile saisissant visant à montrer les objets qu'ils mettront aux enchères, notamment un ensemble top et jupe Fenty et un sac Saddle Dior.

Vêtue d'une chemise en denim, la future maman enlace l'ancien membre de One Direction, qui tourne le dos à l'objectif, tandis qu'il présente le sac de créateur dans le miroir.