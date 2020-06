David Guetta récolte plus de 450 000 $ contre le coronavirus lors d'une énorme dance party à New York

David Guetta a fait vivre la plus grosse dance party à New York, depuis le Top of the Rock, à tous ses fans à travers le livestream #UnitedAtHomeNYC.

En collaboration avec Bill de Blasio, le maire de la ville, et son épouse, Chirlane McCray, le DJ a œuvré depuis le 30 Rockefeller Center, afin de récolter des fonds pour le Mayor's Fund, Advance New York City et d'autres organisations caritatives dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

"On est en sécurité, mais on va quand même organiser la plus grosse teuf sur la planète en ce moment", a déclaré David Guetta au début de son set. "Aujourd'hui, on récolte de l'argent pour la bonne cause. Allez, New York !"

Le concert a obtenu 450 000 $ de dons pour aider le personnel soignant en première ligne ou encore les communautés d'immigrants.

En plus du Mayor's Fund, les bénéfices iront à Feeding America, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et le Fonds de solidarité de l'Organisation Mondiale de la Santé dans sa lutte contre le COVID-19. "New York est une de mes villes préférées, et c'est un honneur de pouvoir faire quelque chose pour l'aider pendant cette période difficile", a écrit la star française dans une déclaration partagée avec E! News.