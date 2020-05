Le prince William évoque les maladies mentales dans un documentaire révélateur : 5 choses à retenir

Sur le fait de compter sur le soutien de sa femme, Kate Middleton :

Bien qu'ils ne soient pas très démonstratifs en public, suivant en cela les prérequis de leurs rôles futurs de roi et reine, la duchesse et lui ont en réalité un lien très fort d'un point de vue émotionnel. "Catherine et moi, on se soutient, on traverse ces moments ensemble, on évolue et on apprend ensemble", révèle-t-il.

Et William de préciser sa pensée : "Les émotions apparaissent à un moment où on ne s'y attend pas ou quand on croit les avoir maîtrisées. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis à propos de l'arrivée d'enfants, c'est un des grands moments de la vie, mais c'est aussi un des moments les plus effrayants."