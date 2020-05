Kate Middleton se sentirait "épuisée et piégée" après le départ du prince Harry et de Meghan Markle

En début de mois, Kate Middleton a évoqué sa famille, y compris le jeune Prince Louis, et comment elle gère cette période. "Je suis sûre que vous vivez la même chose aussi avec votre famille, mais nous sommes à nouveau coincés avec l'éducation à domicile, c'est une période sans précédent, mais nous allons bien, merci d'avoir demandé", a-t-elle partagé.

Au cours de la même interview, la duchesse est revenue sur la difficulté de faire l'école à la maison. "George s'énerve parce qu'il veut faire tous les devoirs de Charlotte… faire des sandwiches aux araignées est beaucoup plus cool qu'apprendre à lire", a-t-elle reconnu. "Oui, c'est très dur, on a fait peu de FaceTime et de visioconférences, mais beaucoup plus ces derniers temps, et c'est très bien. On essaie de communiquer tous les jours avec les membres de notre famille pour leur donner de nos nouvelles et ce genre de choses."

D'autres proches de la famille royale ont précisé à Tatler que les tensions présumées entre Kate Middleton et Meghan Markle étaient en fait des rumeurs non fondées qui dataient du mariage de Meghan et Harry.

D'après un proche de Kate, toujours dans Tatler : "Il y a eu un incident lors de la répétition du mariage. Il faisait chaud et il y a eu une dispute pour savoir si les demoiselles d'honneur devraient porter ou non des collants. Kate, suivant le protocole, pensait qu'elles devraient. Meghan ne souhaitait pas qu'elles en portent."

D'après les photos du mariage, il semble que Meghan ait eu gain de cause, et un autre proche ajoute qu'"au palais, on entend de nombreuses histoires du personnel qui raconte que telle ou telle personne est un cauchemar et se comporte mal, mais jamais concernant Kate".

Un autre témoin proche déclare à Tatler : "Kate garde ses employés, contrairement à Meghan. C'est parlant, non ?"