Billie Eilish poste un court-métrage fort en réponse aux "opinions" des gens sur son corps

"Voudriez-vous que je sois plus petite ? Plus faible ? Plus douce ? Plus grande ? Voudriez-vous que je me taise ? Mes épaules vous provoquent-elles ? Ma poitrine ?", continue Billie, enveloppée dans l'eau sombre d'une piscine. "Suis-je mon ventre, mes cuisses, le corps avec lequel je suis née ? N'est-ce pas ce que vous vouliez… Si je porte quelque chose de confortable… je ne suis pas une femme. Si je me dévêtis, je suis une salope… bien que vous n'ayez jamais vu mon corps, vous le touchez quand même et vous me jugez pour ça. Pourquoi ?"

Billie conclut sur ces mots: "On décide qui ils sont. On décide ce qu'ils valent. Si je m'habille plus, si je m'habille moins, qui décide de ce que ça fait de moi ? Ce que ça signifie ? Ma valeur est-elle seulement fondée sur votre perception ? Ou votre opinion me concernant n'est-elle pas votre responsabilité, pas ma responsabilité ?"

Le court-métrage NOT MY RESPONSIBILITY n'est pas la première fois que la chanteuse utilise sa notoriété et son influence pour parler de ceux qui pratiquent le "body shaming" et de la façon dont elle est perçue.