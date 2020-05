Mary-Kate Olsen divorce d'Olivier Sarkozy après cinq ans de mariage

Ils se sont mariés trois ans plus tard, au cours d'une cérémonie intime à Manhattan, entourés de 50 de leurs amis et membres de la famille les plus proches. D'après Page Six, les jeunes mariés avaient reçu en cadeau "des bols et des bols remplis de cigarettes, et tout le monde avait fumé toute la nuit".

On ignore la cause de cette rupture brutale, mais une source proche nous avait précédemment expliqué que Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy avaient des conceptions très différentes de la vie. "Mary-Kate n'a que 27 ans mais fait beaucoup, beaucoup plus jeune", avait indiqué un proche du banquier. "Elle est très impatiente à l'idée de se marier à un homme très instruit et qui a beaucoup de succès, mais la vie n'est pas toujours simple. Il a déjà des enfants et il est très heureux de son statut."