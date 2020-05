Découvrez comment vos stars préférées ont célébré la fête des mères 2020 aux États-Unis

Instagram

"Au premier regard, ça peut paraître étrange comme choix de photo pour montrer mon amour et ma reconnaissance envers toi pour cette fête des mères mais, à y mieux regarder, on voit pourquoi c'est la photo parfaite pour l'occasion. Elle te montre à 21 h, après une longue journée passée à nourrir notre enfant et à te débattre avec un autre. Te voilà encore en train de tirer ton lait. Après deux mois passés à faire la même chose chaque jour. Tu es épuisée et folle de joie. Tu ne sais pas quel jour on est. Tu es en confinement au milieu d'une pandémie mondiale. Tu fais face à l'adversité sans relâche", a partagé Steve Kazee sous une photo de Jenna Dewan sur Instagram pour la fête des mères. "Et... te voilà... sourire aux lèvres. Comme toujours. Ça ne me surprend pas. Tu es tout le temps comme ça. Tu souris et tu rends tout plus beau autour de toi. Tu m'as donné le plus merveilleux petit garçon dont j'aurais jamais pu rêver. Tu m'as donné la plus incroyable (bientôt) belle-fille. Tu m'as donné le sourire à travers tout ça même quand j'avais le plus de difficultés. On vit une période extraordinaire, et tu es un exemple à suivre pour le reste d'entre nous, surtout pour moi, et à imiter en tout dans la vie. Tu es une mère incroyable. Nos enfants ont de la chance de t'avoir. Quoi que ce monde t'envoie, tu es toujours prête. Et toujours de bonne grâce. Toujours avec le sourire. Je t'aime. Joyeuse fête des mères !"