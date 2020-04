Meghan Markle a embauché l'ancien avocat de Lady Di, spécialiste de la vie privée

Meghan Markle a un nouveau point en commun avec sa regrettée belle-mère.

Alors que la duchesse de Sussex est en procès contre Associated Newspapers, la mère du petit Archie Harrison et la princesse Diana partagent désormais le même avocat. Si l'ancienne actrice de Suits : avocats sur mesure n'a jamais rencontré Lady Di, elle vient d'embaucher le même homme qui avait défendu la princesse de Galles. Il s'agit de David Sherborne et, si l'on se réfère à la biographie professionnelle de son cabinet, c'est "un grand avocat dans le domaine des médias et de la communication, spécialisé dans le droit relatif à la vie privée, la confidentialité et la diffamation, ainsi que le droit matrimonial et le droit du sport".

On apprend également qu'il est très prisé des stars, ayant défendu Chelsea Clinton, Paul McCartney, Kate Moss, Harry Styles, Elton John et David Furnish, les amis de Meghan et du prince Harry, ou encore la princesse Diana.