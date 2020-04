Le prince Harry lance son premier projet depuis qu'il a quitté la couronne britannique

Le Prince Harry continue de soutenir des projets qui lui tiennent à cœur.

Lundi, le duc de Sussex a lancé une nouvelle initiative, intitulée HeadFIT for Life. La plateforme en ligne offre toutes sortes d'outils pour "aider le personnel militaire à rester en forme mentalement et au top… au travail et à la maison".

"Aujourd'hui, quand on parle de forme, on ne parle pas simplement de la vitesse à laquelle vous courez ou de quel poids vous pouvez soulever", a commencé Harry dans une vidéo postée sur le site de l'organisation. "On parle de force mentale, de force et de ténacité, pas simplement du fait de porter l'uniforme pour le reste de votre vie. Si vous voulez vraiment être en forme, fort et en bonne santé, vous devez entraîner votre corps et votre esprit de concert. Certains courent, d'autres nagent, font du vélo ou soulèvent des poids, pour être en forme physiquement, mais que faites-vous pour rester en forme mentalement ? Réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour libérer votre potentiel et agir au plus haut niveau de performance."

Le programme est soutenu par le ministère de la Défense et par l'initiative Heads Together de The Royal Foundation. En fait, si l'on se réfère au communiqué obtenu par le magazine People, HeadFIT a mis trois ans à voir le jour. The Royal Foundation et le ministère de la Défense avaient annoncé leur intention de lancer une initiative commune en faveur de la santé mentale et le bien-être en octobre 2017.

"HeadFIT est destinée à tout le monde, peu importe votre métier, votre rang, ou ce qui se passe chez vous", a ajouté le prince Harry. "Nos militaires occupent un rôle vital dans notre société, et on a besoin que vous puissiez progresser de 10 à 15 %, ce qui est possible quand on adopte une routine régulière en entraînant son esprit et son corps en même temps. Je sais que c'est vrai. Ça marche pour moi."