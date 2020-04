Jennifer Lopez et Diddy se retrouvent sur Instagram pour le Dance-a-Thon caritatif en direct du rappeur

Qui assure mieux sur la piste de danse : Jennifer Lopez ou Sean Combs, alias "Diddy" ?

Dimanche, Diddy a demandé à ses amis célèbres de faire la démonstration de leurs meilleurs pas de danse pour la bonne cause. Après avoir posté sur Instagram une vidéo mettant en scène ses six enfants, le rappeur a écrit : "Voici l'histoire... d'un homme nommé Diddy. JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES À TOUS !!!!!!!! On se voit à 15 h, heure de la côte est, pour le plus grand dance-a-thon au monde !!! On récolte des fonds et on montre [notre reconnaissance] envers les membres du corps médical !!!!! Allez sur TEAMLOVE.COM pour donner."

D'après le site, Team Love s'est associé à Direct Relief — une organisation à but non lucratif d'aide humanitaire — pour soutenir les organisations de secours d'urgence dans leur lutte contre le COVID-19. Le 12 avril, Team Love avait déjà récolté plus de trois millions de dollars de dons pour les travailleurs de santé en première ligne.

Parmi les nombreux invités prestigieux à apparaître en direct pour Pâques, il y avait Kelly Rowland, DJ Khaled, Lizzo et, bien sûr, Jenny from the Block.

Si les deux ex ont dansé sur "Suavemente" d'Elvis Crespo, J.Lo a dit à Diddy : "Je t'ai sûrement appris ça."