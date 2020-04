La nutritionniste de Jessica Alba explique comment tirer le meilleur parti de sa cuisine

Faites le plein de vitamines :

La vitamine C, que l'on trouve dans les épinards, les brocolis, les fraises et les framboises, est indispensable, nous explique Kelly, parce que c'est "un antioxydant puissant qui contribue à la défense immunitaire en renforçant les cellules immunitaires qui combattent les virus et les bactéries". Elle est soluble, et votre corps ne peut pas en absorber une trop grande quantité d'un seul coup, alors elle recommande de prendre des comprimés multivitaminés et de manger des légumes à feuilles vertes et des agrumes tout au long de la journée. Ajoutez de la vitamine D aussi, vu que vous ne sortez pas autant qu'avant et augmentez votre consommation d'acides gras oméga-3 (que l'on trouve dans le poisson et, surtout, dans le saumon sauvage) "pour réduire les inflammations au cours de cette période stressante", nous conseille l'experte.

Achetez malin :

Au supermarché, remplissez votre caddie de protéines et de légumes et évitez les féculents. Kelly et sa famille ont rempli leur congélateur de riz de chou-fleur, de brocolis et de légumes verts, comme des épinards et du chou frisé, pour faire des soupes, des ragoûts et des bouddha bols, mais aussi de fruits rouges surgelés pour faire des smoothies. Dans leurs placards, on trouve des beurres d'oléagineux, des graines de chia, de lin et des protéines de collagène.