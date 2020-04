Lady Gaga réussit à lever 35 millions de dollars de fonds en une semaine pour combattre le coronavirus

"C'est un honneur d'aider avec cet énorme concert… dans lequel on doit raconter ce qui se passe et célébrer ceux qui sont en première ligne, le corps médical et leurs actes de bonté", a partagé Gaga, après avoir rassemblé les stars. "On célèbre et on met en lumière la communauté mondiale généreuse qui est en train de se former."

La star a ajouté : "On veut célébrer et encourager le pouvoir de l'esprit humain."

Le concert virtuel One World: Together at Home sera diffusé en direct dans le monde entier le samedi 18 avril à 20 h, heure de la côte est des États-Unis, soit 2 h du matin, heure française, sur ABC, NBC, iHeartMedia et ViacomCBS Networks.