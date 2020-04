John Legend et d'autres stars rendent hommage à Bill Withers, qui vient de nous quitter

Lenny Kravitz a également rendu hommage à Bill Withers.

"Repose en paix, Bill Withers", a-t-il écrit sur Instagram. "Ta voix, tes chansons et ta manière de t'exprimer nous ont donné de l'amour, de l'espoir et de la force. Mon âme est et sera toujours remplie de ta musique. Ton humilité indiquait la profondeur de ton pouvoir, tandis que tu nous transportais vers un monde meilleur. Tu es et tu resteras Bill."

"On a tous besoin de s'appuyer sur quelqu'un. RIP #billwithers", a écrit sa fille, l'actrice Zoë Kravitz.

Chance the Rapper a tweeté : "Sérieux, Bill Withers était vraiment le meilleur. Grandma's Hands, Ain't No Sunshine, Lean on Me, Use Me Up, Just The Two Of Us et, bien évidemment, Lovely Day sont quelques-unes des meilleures chansons de tous les temps. Je suis vraiment peiné, ça me rappelle les moments où j'écoutais des disques chez ma grand-mère."

"Ta musique était /est/sera toujours un remède", a écrit Pharrell Williams sur Instagram. "Ton son était à la croisée de tellement de styles et d'influences, les meilleurs ingrédients pour traverser les moments difficiles et rendre les bons moments encore meilleurs. Menés par une voix aussi unique que ta plume et tes accords. Tes conseils à tous ceux qui ont eu la chance de te rencontrer/te connaître étaient solides. Tu vas nous manquer, grand frère. Repose avec les maîtres. Nous continuons de bénir ta famille, tes proches et tes admirateurs."