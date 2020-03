La Fondation Clara Lionel de Rihanna donne 5 millions de dollars aux fonds d’aide contre le coronavirus

Rihanna fait un grand geste pour aider le monde face au coronavirus.

La Fondation Clara Lionel de la chanteuse et nabab de la beauté a annoncé samedi avoir donné 5 millions de dollars aux fonds d'aide d'urgence pour combattre le coronavirus aux États-Unis et dans le monde. L'argent ira aux banques alimentaires locales qui s'occupent des communautés à risque et des personnes âgées aux États-Unis, et sera aussi utilisé pour promouvoir l'accélération des tests de dépistage du coronavirus et des soins dans des pays tels qu'Haïti ou le Malawi, ainsi que la mobilisation de ressources, de moyens et de soutiens supplémentaires à destination des communautés autochtones.

Les fonds serviront aussi à acheter des équipements de protection pour les personnels de santé en première ligne et les laboratoires de diagnostic, à établir et maintenir des unités de soins intensifs, à accélérer le développement de vaccins et d'autres thérapies à travers le monde, à former du personnel de santé et à distribuer des équipements respiratoires indispensables.

"Il n'a jamais été plus important de protéger et préparer les communautés marginalisées et sous-dotées, celles qui seront touchées le plus durement par cette pandémie", a déclaré Justine Lucas, directrice exécutive de la Fondation Clara Lionel, dans un communiqué.