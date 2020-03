Tom Hanks et Rita Wilson sortent de l'hôpital quelques jours après avoir été testés positifs au COVID-19

Tom Hanks et Rita Wilson ont pu quitter l'hôpital, c'est ce rapportent plusieurs médias. Le porte-parole de l'acteur a indiqué à E! News que le couple resterait en quarantaine dans sa maison en Australie.

Cette évolution intervient cinq jours après que Tom et Rita ont été testés positifs au coronavirus. L'acteur de 63 ans et la chanteuse de 63 ans avaient décidé de se faire tester après avoir senti qu'ils étaient un peu malades.

"On se sentait un peu fatigués, comme pendant un rhume, et on avait un peu mal partout", avait commencé Tom sur Instagram la semaine dernière. "Rita avait des frissons récurrents. Un peu de fièvre également. Pour bien faire les choses, comme c'est nécessaire dans le monde en ce moment, on s'est fait dépister pour le coronavirus, et on a été déclarés positifs."

La star de Forrest Gump avait poursuivi ainsi : "Nous, les Hanks, allons subir des examens, être placés en observation et en isolement tant que les mesures de santé publique et de sécurité l'imposeront." Tom avait aussi promis : "On vous tiendra au courant des développements. Prenez soin de vous."