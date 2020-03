Tom Hanks et Rita Wilson testés positifs au coronavirus

Un des couples les plus appréciés d'Hollywood vient de donner des nouvelles de sa santé.

Mercredi soir, Tom Hanks a révélé sur les réseaux sociaux que sa femme, Rita Wilson, et lui, avaient ressenti des symptômes similaires au coronavirus.

Il a ensuite expliqué que tous deux avaient été testés positifs au COVID-19.

"Salut, les amis. Rita et moi sommes en Australie. On se sentait un peu fatigués, comme pendant un rhume, et on avait un peu mal partout", a-t-il commencé son post sur Instagram. "Rita avait des frissons récurrents. Un peu de fièvre également. Pour bien faire les choses, comme c'est nécessaire dans le monde en ce moment, on s'est fait dépister pour le coronavirus, et on a été déclarés positifs."

L'acteur de 63 ans précise que son épouse et lui vont être mis en quarantaine et qu'ils reçoivent toute l'attention médicale nécessaire.

"Et maintenant. Quelle est la suite ? Les autorités médicales ont des protocoles à suivre", a précisé Tom. "Nous, les Hanks, allons subir des examens, être placés en observation, et en isolement tant que les mesures de santé publique et de sécurité l'imposeront. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de prendre ça au jour le jour, non ?"