Harvey Weinstein vient d'être condamné à 23 ans de prison

"Nous pensons que les preuves montreront que l'accusé a usé de son pouvoir et de son influence pour avoir accès à ses victimes avant de commettre des crimes violents à leur encontre", a déclaré la procureure dans le communiqué. "Je veux rendre hommage aux victimes qui se sont fait connaître et qui se sont remémorées avec courage ce qui leur est arrivé. J'ai l'espoir que toutes les victimes de violence sexuelle trouvent le courage et la force de guérir dans le futur."

Une des accusatrices est une ancienne actrice et mannequin qui a raconté son agression présumée au Los Angeles Times en 2017. D'après le quotidien, Laurie Levenson, une professeure de droit de Loyola et ancienne procureure fédérale, a expliqué qu'il était possible que les charges d'accusation déposées par le comté de Los Angeles "soient négociées et qu'un accord soit trouvé sans avoir recours à un procès". Mais si l'on en croit des experts qui se sont entretenus avec le LAT, le verdict à New York permettra "aux procureurs de démontrer plus facilement le bien-fondé de leurs arguments à Los Angeles."

Paul DerOhannesian, un avocat basé à New York et expert en procès pour agressions sexuelles, a estimé qu'il sera difficile pour les avocats de Weinstein de faire entendre leur voix quand leur client est derrière les barreaux.

"C'est plus difficile de se défendre quand on est derrière les barreaux", a déclaré Paul DerOhannesian au LAT, "et encore plus dur quand on est condamné de l'autre côté du pays, et incarcéré dans une prison new-yorkaise".

Au moment de la condamnation de Weinstein en février, Tina Tchen, la présidente et PDG de la fondation TIME'S UP avait déclaré : "Le procès et la décision du jury marquent une nouvelle ère pour la justice, pas seulement pour les Briseuses de Silence, qui se sont exprimées en prenant de gros risques, mais pour toutes les rescapées d'agressions, d'abus et de harcèlement au travail. Nous devons une immense reconnaissance à Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff, et Lauren Young et toutes les Briseuses de Silence pour leur courage et leur détermination face à cet homme au tribunal. Nous continuons à les croire — à les croire toutes — et à être solidaires avec elles."