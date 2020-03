Jenna Dewan vient de donner naissance à son deuxième enfant

"Cette dernière année et demie a apporté tellement de choses dans ma vie qui m'emplissent d'un profond sentiment de gratitude", a poursuivi l'acteur. "Une partenaire qui irradie d'amour, de chaleur et de bonté. Une partenaire qui a fait face à quelques-uns des moments les plus difficiles dans la vie auxquels on peut être confrontés, avec grâce, humilité, et le désir d'apprendre de ses succès et de ses échecs. Une partenaire qui ne cesse de tirer des leçons de ces épreuves et qui m'encourage à grandir en tant que personne avec amour, compréhension et un soutien indéfectible."

Steve a ajouté : "Jenna m'a également apporté un des plus grands cadeaux qu'on puisse imaginer, en la personne de sa magnifique fille. Evie est entrée dans ma vie comme une supernova et continue d'y briller très intensément depuis. J'ai déjà tellement appris sur le fait d'être parent en observant combien Jenna est incroyable avec elle et Evie m'a appris ce que ça signifie d'aimer et de communiquer avec un enfant et j'ai hâte de lui donner un frère ou une sœur et d'agrandir notre petite famille."