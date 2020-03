Angelina Jolie révèle que deux de ses filles se sont récemment fait opérer

Deux des enfants d'Angelina Jolie sont récemment passés sur le billard.

L'actrice de 44 ans, qui est la fière maman de Maddox (18 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (13 ans), Vivienne (11 ans) et Knox (11 ans), nous a fait part de cette nouvelle dans un article pour le Time publié pour la Journée internationale des droits des femmes.

"J'ai passé ces deux derniers mois à l'hôpital avec ma fille aînée, et il y a quelques jours, j'ai regardé sa plus jeune sœur se faire opérer de la hanche", a écrit l'actrice oscarisée sans donner plus de détails. "Elles savent que j'écris ceci, car je respecte leur vie privée et nous en avons parlé ensemble. Elles m'ont encouragée à l'écrire. Elles comprennent que lorsqu'on surmonte des problèmes médicaux et qu'on se bat pour survivre et guérir, on peut en être fier."

Écrivant de l'hôpital, la star de Maléfique a expliqué que ses filles "prenaient soin les unes des autres".

"Ma plus jeune fille a regardé ce que les infirmières faisaient à sa sœur, et elle les a aidées la fois suivante", a-t-elle expliqué. "J'ai vu mes filles arrêter d'un seul coup tout ce qu'elles faisaient pour s'occuper des autres car elles ressentaient le besoin d'assister les personnes qu'elles aimaient. Je les ai aussi vues... affronter leurs peurs avec un courage absolu. Nous avons tous vécu un moment où personne ne pouvait nous aider, où tout ce qu'on pouvait faire, c'était fermer les yeux et respirer. Où personne ne pouvait nous aider à avancer ou survivre à la douleur, et dans ce cas, on s'accroche et on le fait."