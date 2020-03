Jennifer Lopez et Alex Rodriguez échangent leurs tenues dans une vidéo TikTok hilarante

Un nouveau défi fait rage sur la Toile et Jennifer Lopez et Alex Rodriguez viennent de le relever avec brio.

Les internautes jouent depuis quelque temps au challenge "Flip the Switch" sur les réseaux comme TikTok, où deux personnes dansent sur la musique de "Nonstop" de Drake avant d'échanger leurs tenues et de s'imiter mutuellement. Au moment où le rappeur dit : "Look, I just flipped the switch" (Regarde, j'ai appuyé sur l'interrupteur), les participants s'exécutent et réapparaissent métamorphosés.

Comme on pouvait s'y attendre, les stars ont commencé à relever le défi, dont J.Lo et A-Rod, et le résultat est assurément l'un des plus hilarants. Dans la vidéo postée sur Instagram, l'ex-champion de baseball porte une veste, une chemise, un pantalon et des lunettes de soleil tandis que sa célèbre fiancée porte une robe blanche dos nu très près du corps, une ceinture Gucci et des créoles.

Tandis qu'Alex filme sa compagne face au miroir avec son portable, celle-ci nous charme de son célèbre déhanché sexy. Quand vient le moment du "switch", le sportif réapparaît dans la même robe que Jennifer, avec les mêmes accessoires, tandis que celle-ci a revêtu la tenue de son futur mari.

Après la transformation de l'ancien joueur des New York Yankees, certains internautes ont estimé qu'il avait remporté le challenge. Même Drake y est allé de son commentaire, en envoyant au couple un émoji flamme.