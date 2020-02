Vanessa Bryant prononce un magnifique discours pour Kobe Bryant et leur fille Gianna lors d'une cérémonie

Vanessa Bryant a alors parlé de Kobe, le "tendre époux et magnifique père de nos enfants".

Sur Kobe Bryant : "Il était tout pour moi"

"Il était mien. Il était tout pour moi. Kobe et moi étions ensemble depuis mes 17 ans et demi. J'ai été sa première petite amie, son premier amour, sa femme, sa meilleure amie, sa confidente et sa protectrice. C'était le plus incroyable des maris. Kobe m'aimait plus que ce que je pourrais exprimer ou dire avec des mots. C'était un lève-tôt et moi, une couche-tard. J'étais le feu, et lui, la glace, et inversement de temps en temps. On s'équilibrait", s'est-elle souvenue. "Il aurait fait n'importe quoi pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la chance d'avoir un homme qui m'aimait et qui me voulait autant que Kobe. Il était charismatique, c'était un gentleman. Il était aimant et romantique. De nous deux, c'était lui, le romantique."

Sur Kobe, le romantique : "On avait l'intention de vieillir ensemble"

"J'attendais la Saint-Valentin et nos anniversaires de mariage avec impatience chaque année. Il organisait des voyages spéciaux pour notre anniversaire et un cadeau traditionnel pour chaque année de mariage. Il a même fait mes cadeaux que je préfère à la main. Il sortait des sentiers battus et il était attentif, même quand il travaillait dur pour être le meilleur athlète possible", a ajouté Vanessa.

"Il m'a offert le carnet et la robe bleue de Rachel McAdams dans N'oublie jamais. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi la robe bleue, il m'a répondu que c'était à cause de la scène où Ali revient vers Noah. On avait l'intention de vieillir ensemble, comme dans le film. On a vraiment vécu une grande histoire d'amour. On s'aimait de tout notre être, deux personnes parfaitement imparfaites construisant une belle famille et élevant nos douces et superbes filles. Quelques semaines avant qu'ils ne disparaissent, Kobe m'avait envoyé un gentil SMS en expliquant qu'il voulait passer du temps avec moi, rien que nous deux sans les enfants parce que j'étais avant tout sa meilleure amie. On n'a jamais eu le temps de le faire. On était occupés à prendre soin de nos filles et à gérer nos responsabilités quotidiennes, mais je suis heureuse d'avoir ce message récent. Il signifie énormément pour moi. Kobe voulait qu'on renoue nos vœux de mariage. Il voulait que Natalia prenne la tête de sa société et qu'on fasse le tour du monde ensemble."