Vanessa Bryant intente un procès pour décès imputable à une faute après le crash de Kobe Bryant

"L'un de nos hélicoptères, N72EX, Sikorsky S76, a été impliqué dans un accident dimanche 26 janvier dans la zone de Calabasas, dans le comté de Los Angeles. Nous sommes profondément attristés par cette tragédie", dit un communiqué sur le site Internet de la société. "Notre priorité est d'aider les familles des passagers et du pilote. Nous espérons que vous respecterez leur intimité dans cette période extrêmement difficile. Le pilote, Ara Zobayan, était notre pilote en chef. Ara faisait partie de la société depuis plus de 10 ans et avait plus de 8 000 heures de vol à son actif. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité des transports (NTSB) pour enquêter sur les causes de l'accident et nous sommes infiniment reconnaissants envers les secouristes et les autorités locales pour leur réaction lors de cet accident inimaginable." La société a par la suite indiqué qu'elle avait immédiatement suspendu ses services suite à l'accident.

La défunte icône du basketball, 41 ans, et Zobayan font partie des neuf victimes du crash, qui a eu lieu en Californie le 26 janvier. Gianna Bryant, la fille de 13 ans de l'athlète, était également à bord, ainsi que John, Keri et Alyssa Altobelli, Sarah et Payton Chester et Christina Mauser.