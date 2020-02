Le prince Harry et Meghan Markle vont abandonner l'appellation "Royal" de leur marque

Meghan Markle et le Prince Harry ne pourront plus utiliser "Sussex Royal".

The Telegraph et d'autres médias britanniques ont annoncé que le couple allait se voir interdire l'utilisation de la marque "Sussex Royal", après s'être retiré de ses fonctions royales. Une source proche du porte-parole du couple a précisé que "du fait que le duc et la duchesse de Sussex se mettent en retrait de la famille royale et ont l'intention d'obtenir une indépendance financière, l'utilisation du terme « royal » dans ce contexte doit être étudiée".

Vendredi, le porte-parole de Meghan et Harry a fait savoir qu'ils n'utiliseraient plus ce mot pour leur marque quand leur retrait de la monarchie sera effectif.

"Si le duc et la duchesse se concentrent sur la création d'une nouvelle organisation à but non lucratif, étant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique autour de l'utilisation du terme « Royal », il a été décidé que leur organisation à but non lucratif ne se nommera pas Sussex Royal Foundation quand elle sera annoncée au printemps", a-t-on pu lire dans le communiqué de presse. "Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas l'intention d'utiliser « SussexRoyal » où que ce soit après le printemps 2020."

Après avoir annoncé qu'ils se mettaient en retrait de la monarchie en janvier, Harry et Meghan avaient lancé le site SussexRoyal et avait déposé la marque Sussex Royal pour "une grande variété de biens et de services, de livres aux vêtements en passant par des campagnes éducatives et caritatives".