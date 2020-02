Adele donne une rare performance au mariage de sa meilleure amie

C'est à ça que servent les amis, non ?

Adele a célébré le mariage de sa meilleure amie, Laura Dockrill, à Hugo White, du groupe The Maccabees, au pub Mason's Arms de Londres samedi. Elle a fini par prendre le micro et chanter sur scène son hit "Rolling In The Deep" ou encore "Spice Up Your Life" des Spice Girls, comme on peut le voir sur des vidéos postées sur Instagram par des convives, y compris Robert Emms, l'acteur de Chernobyl. La mariée, les invités et la chanteuse Florence Welch ont également rejoint Adele sur scène.

Laura Dockrill portait une longue robe à fleurs et le marié portait entre autres une veste noire brodée. Adele avait opté pour un haut blanc et une longue jupe à fleurs vertes et blanches, de grosses créoles dorées et une queue de cheval.

La mariée, une auteure et illustratrice, et elle ont grandi ensemble. La chanson "My Same", que l'on retrouve sur son album 19, parle de sa meilleure amie.

Le concert improvisé d'Adele au mariage constitue une performance rare pour la chanteuse connue pour sa discrétion. Le dernier concert en public de la star remonte à celui qu'elle avait donné au stade de Wembley à Londres en 2017.