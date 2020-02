Joaquin Phoenix cite son frère, River, dans un plaidoyer pour l'humanité pendant son discours aux Oscars

"Nous avons vraiment perdu le contact avec le monde naturel et beaucoup d'entre nous sont coupables d'une vision égocentrique du monde, avec le sentiment d'être le centre de l'univers", a ajouté Joaquin, qui a semblé parfois submergé par l'émotion. "Nous allons dans la nature et nous la dépouillons de ses ressources. Nous nous sentons en droit d'inséminer artificiellement une vache et quand elle met bat, nous volons son bébé. Bien que ses cris d'angoisse soit aisément reconnaissables. Et nous prenons le lait qui est destiné à son veau et nous en mettons dans notre café et nos céréales."

"Et nous craignons l'idée d'un changement personnel en pensant devoir sacrifier quelque chose, d'abandonner quelque chose, mais nous, êtres humains, quand nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous sommes inventifs, créatifs et ingénieux, et quand nos principes de base sont régis par l'amour et la compassion, nous pouvons créer, développer et mettre en place des changements bénéfiques à tous les êtres sur terre et à la nature. Maintenant, j'ai été une fripouille dans la vie. J'ai été égoïste, j'ai été parfois cruel, difficile au travail et ingrat, mais beaucoup d'entre vous m'ont donné une deuxième chance et c'est là que nous sommes les meilleurs, quand nous nous soutenons, pas quand nous nous annulons à cause de nos erreurs passées, mais quand nous nous aidons à grandir, quand nous nous instruisons mutuellement, quand nous nous guidons vers la rédemption. C'est le meilleur de l'humanité."

"Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit cette parole d'une chanson : « Cours t'abriter avec amour et la paix suivra. » Merci."

Joaquin avait 19 ans quand River Phoenix est décédé à 23 ans d'une overdose en 1993.