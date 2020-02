Flash-back sur les premiers Oscars des nominés de 2020

C'est presque l'heure des Oscars 2020.

Les plus grandes stars à Hollywood vont se réunir au Dolby Theatre de Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi pour célébrer leurs pairs.

Joker est le film le plus nominé avec pas moins de 11 statuettes possibles. The Irishman, 1917 et Once Upon a Time… in Hollywood ne sont pas en reste avec 10 nominations chacun.

Mais certains concourent pour la première fois. Scarlett Johansson est l'une d'entre eux. Elle est d'ailleurs nominée dans non pas une mais deux catégories, Meilleure actrice dans Marriage Story et Meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit. Cynthia Erivo est également nominée pour la première fois. Si elle remporte le précieux trophée, elle deviendra une star EGOT (une star détenant un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony).

D'autres nominés ont déjà été pressentis par le passé. Al Pacino a ainsi été nominé à neuf reprises tout au long de sa carrière et l'est cette année dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans The Irishman.