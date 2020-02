Kirk Douglas est mort à 103 ans

Hollywood ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si des gens comme Kirk Douglas n'était pas passé par là et ne s'était pas imposé.

L'acteur, auteur et philanthrope, l'une des dernières légendes de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, est décédé. Il avait 103 ans. Dans un communiqué posté sur Instagram, son fils, Michael Douglas, a révélé : "C'est avec une tristesse immense que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à 103 ans."

Et d'ajouter : "Aux yeux du monde entier, c'était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma qui vivait bien ses vieux jours, un militant dont l'engagement au nom de la justice et des causes qu'il défendait était un exemple que l'on devrait tous suivre. Mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était tout simplement papa, pour Catherine, un beau-père formidable, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, un grand-père aimant et pour son épouse, Anne, un mari extraordinaire."

"Kirk a eu une vie bien remplie. Il nous laisse ses films, qui perdureront pendant des générations, et son passé de philanthrope. C'est un homme qui a travaillé sans relâche pour aider le public et apporter la paix sur cette planète", a conclu Michael. "Je vais terminer avec les mots que je lui ai dits à son dernier anniversaire et qui restent vrais. Papa, je t'aime tellement et je suis très fier d'être ton fils."