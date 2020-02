Comment regarder les Oscars 2020 à la télé et en ligne

Qui sont les nominés aux Oscars ?

Voici ce qu'il faut retenir : Joker mène les débats avec 11 nominations, suivi de The Irishman, Once Upon a Time... in Hollywood et 1917 avec dix nominations chacun. Les nominés pour le Meilleur film sont Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time... in Hollywood et Parasite. Découvrez la liste complète des nominations ici !

Qui va chanter aux Oscars ?

Les cinq nominés dans la catégorie Meilleure chanson originale monteront sur scène dans la nuit de dimanche à lundi. On retrouvera Elton John ("I'm Gonna Love Me Again" de Rocketman), Cynthia Erivo ("Stand Up" d'Harriet), Idina Menzel ("Into the Unknown" de La Reine des neiges 2), Chrissy Metz ("I'm Standing With You" de Breakthrough) et Randy Newman ("I Can't Let You Throw Yourself Away" de Toy Story 4). Billie Eilish va également chanter.

Peut-on acheter des billets pour assister aux Oscars ?

Désolés, les cinéphiles ! Les billets pour les Oscars sont réservés aux nominés, aux remettants, aux dirigeants d'Hollywood et autres invités prestigieux. Et pourtant, tout ce beau monde doit débourser 750 $ pour entrer.