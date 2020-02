Découvrez l'intérieur très cozy de la demeure californienne de Jenna Dewan et Steve Kazee

Jenna Dewan est enceinte, et une bien jolie maison attend son futur bébé.

La danseuse professionnelle s'est associée avec la designer américaine Erin Fetherston et AllModern, un magasin d'ameublements en ligne, pour décorer sa "maison de rêve" avec son compagnon, Steve Kazee. "Le nid est officiellement terminé ; et ce, grâce à @allmodern et ma talentueuse amie, la designer @erinfetherston ! On vient d'emménager dans notre maison de rêve et on avait besoin de la meubler RAPIDEMENT, alors @allmodern a été le partenaire idéal, puisque beaucoup de choses ont été livrées en à peine deux jours !", a indiqué la star sur Instagram.

Sur les photos finales, on peut découvrir l'intérieur très "chaleureux, calme, chic" de la maison de Jenna à travers toute une série de détails esthétiques, avec des tons neutres utilisés dans les nombreux coussins, tapis et couvertures. "Jenna souhaitait une maison aussi cozy que possible, donc je voulais créer des espaces à travers la maison qui donnent ce côté intime", a énoncé Erin Fetherston à AllModern.

Comme Jenna a indiqué que sa façon préférée de passer du temps à la maison était de "faire des câlins à sa famille et d'avoir de bonnes conversations", il y a plein d'endroits dans la maison pour le faire, que ce soit sur le joli canapé en velours vert dans le salon ou sur un des nombreux sofas d'extérieur près de la piscine.