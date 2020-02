Milla Jovovich a accouché de son troisième enfant avec Paul W.S. Anderson

Et de trois !

Milla Jovovich vient d'accoucher de son troisième enfant avec Paul W.S. Anderson, une fille, encore une fois. La fille aînée de l'actrice, Ever Gabo Anderson, l'a annoncé sur Instagram. Sur l'adorable photo de famille, la star de Resident Evil tient le bébé dans ses bras, tandis qu'Anderson, Ever et leur fille de 4 ans, Dashiel Edan Anderson, entourent leur lit d'hôpital. "Bienvenue, Bébé !" a écrit la jeune fille de 12 ans sur son compte Instagram contrôlé par ses parents. "Bienvenue au monde, ma petite sœur, Osian (qui se prononce comme le mot « ocean » en anglais) ! On t'aime !!!"

La jeune fille a a dévoilé la nouvelle sans que Jovovich le sache. "Maintenant, j'arrive un peu tard", a écrit l'actrice de 44 ans sur Instagram en plaisantant. "Bref, hier matin, à 8h56, Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson est née ! Osian est un prénom gallois pour garçon, et ça se prononce O-shin. Je sais que c'est un nom très long, mais la famille n'arrivait pas à se mettre d'accord sur son deuxième prénom. Ever et ma mère voulaient Lark, @dashielanderson et moi, on voulait Elliot. Puis, mon mari Paul a voté aussi pour Lark, alors Smushy et moi, on s'est retrouvé en minorité ! Comme ça, elle aura tout un choix de prénoms dans la vie si elle veut en laisser tomber quelques-uns."

Cela ne fait que très peu de temps que le bébé est né, et l'actrice est déjà en admiration devant sa petite fille. "Elle est tellement belle !" s'est extasiée la maman, avec fierté. "Elle a les cheveux plus clairs que les autres filles et elle est très forte. Ses petites mains n'arrêtent pas de se mettre au travers de tout et elles sont difficiles à contrôler, et elle relève déjà la tête pour voir ce qui se passe ! C'est une bébé miracle, on est tellement contents de l'avoir, et elle nous fait complètement craquer !!"