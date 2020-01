Jack Nicholson, grand fan des Lakers, rend hommage à Kobe Bryant au cours d'une rare interview

Tandis que le Madison Square Garden, le Staples Center et l'aéroport de Los Angeles ont rendu hommage au grand basketteur, avec un éclairage violet et or, ses amis et ses fans, dont Derek Jeter, Gigi Hadid et Barack Obama, ont honoré la mémoire d'un des plus grands sportifs de tous les temps sur les réseaux sociaux.

"Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens", a écrit Shaquille O'Neal, un de ses anciens coéquipiers. "J'adorais Kobe. C'était comme un petit frère. On parlait souvent, et ces conversations vont beaucoup me manquer. C'était un compétiteur acharné, un des meilleurs dans ce sport et une force créative. Kobe était également un père formidable qui aimait profondément sa famille et était très fier de la passion de sa fille pour le basket."