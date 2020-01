Kobe Bryant va intégrer le Basketball Hall of Fame en 2020

L'héritage de Kobe Bryant va perdurer.

Lundi, on a appris que le grand sportif disparu allait être intronisé à titre posthume au Naismith Basketball Hall of Fame dans la promotion 2020. Il sera intégré sans qu'il y ait recours à un vote.

"The Hall of Fame se joint au reste de la planète basket pour pleurer la disparition prématurée de Kobe Bryant, nominé de la promotion 2020 et légende de ce sport", a indiqué un porte-parole du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame à E! News. "Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille Bryant et à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Nous avons hâte d'annoncer nos finalistes lors du NBA All-Star Weekend et de révéler toute la promotion 2020 lors du Final Four du championnat NCAA masculin en avril."

Kobe Bryant va recevoir cet honneur aux côtés d'autres très grands du basket, Tim Duncan et Kevin Garnett. "Ça devrait être la promotion la plus épique de l'histoire avec Kobe, Tim Duncan et Kevin Garnett. Kobe va être honoré comme il se doit", a déclaré Jerry Colangelo, le président du Hall of Fame, d'après Shams Charania, journaliste pour The Athletic.