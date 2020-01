Dans les coulisses des afters des Grammy Awards 2020 avec Billie Eilish, Channing Tatum et Chrissy Teigen

Une fois la fête terminée, que les afters commencent !

Après la cérémonie des Grammys 2020, l'heure était aux réjouissances. Billie Eilish est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune artiste à se voir discerner le prix d'Album de l'année et la seule femme à gagner dans les quatre plus grandes catégories. Demi Lovato a fait son retour triomphant sur scène, Ariana Grande a retiré sa bague de "fiançailles" et Camila Cabello a fait pleurer toute la salle avec son hommage à son papa. Et, tout au long de la soirée, les plus grands musiciens ont rendu hommage à Kobe Bryant, victime d'un tragique accident d'hélicoptère quelques heures avant le début du tapis rouge.

"On va se ressembler et faire ce qu'on fait dans les moments heureux et dans les moments difficiles", a déclaré la maîtresse de cérémonie, Alicia Keys. "On va chanter ensemble, on va rire ensemble. On va danser ensemble. On va pleurer ensemble. On va rassembler tout ça. On va aimer ensemble et on va s'assurer qu'on célèbre la plus forte des énergies, la plus belle chose au monde, la chose qui a le pouvoir de tous nous rassembler. Et c'est la musique."

Et la fête ne s'est pas arrêtée quand la cérémonie s'est terminée. Les stars ont continué à faire la fête aux différentes afters.