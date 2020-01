Les huit plus grosses surprises des Grammys 2020

1. La fille du coin gagne gros : Billie Eilish, qui a grandi à quelques encablures de l'autoroute qui mène au Staples Center, est arrivée avec sept nominations et est repartie avec six trophées, devenant seulement la deuxième artiste à être récompensée dans les quatre catégories principales : Album de l'année pour When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Enregistrement de l'année, Chanson de l'année pour "Bad Guy" et Révélation de l'année.

Christopher Cross, l'interprète de "Sailing", connu pour son style rock yacht, est le seul autre artiste à avoir réussi un pareil tour de force en 1981.

À 18 ans, Billie Eilish est aussi la plus jeune chanteuse à gagner le Grammy de l'Album de l'année et, cerise sur le gâteau, elle a partagé son prix de la Chanson de l'année et du Meilleur enregistrement, non classique, avec Finneas O'Connell, son grand frère et co-compositeur, qui a aussi reçu le trophée du Producteur de l'année, non classique. (Billie a aussi décroché le prix de Meilleur album de pop vocal.)