Découvrez les Instagrams et Twitpics des Grammys 2020

Que le spectacle commence !

La plus grande soirée musicale de l'année, les Grammys 2020, a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Cela veut dire que vos stars préférées se sont rendues au Staples Center de Los Angeles pour mettre à l'honneur les meilleurs enregistrements, compositions et artistes que l'année nous a offerts.

De ce fait, on s'est tournés vers les réseaux sociaux pour découvrir ce que nos stars préférées ont fait avant, pendant et après la 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards. Attendez-vous à voir des Instagrams et Twitpics de maisons somptueuses, de limousines luxueuses et bien plus encore (on a tout cela pour vous, ci-dessous).

Pour l'instant, on a eu droit à la séance de méditation pré-Grammys d'Alicia Key et aux séances de sport intenses de Ryan Seacrest avant de se rendre sur le tapis rouge. Et Lizzo nous a dévoilé sa robe Versace sur Instagram Story en avant-première.

Sans parler de Lilly Singh, qui s'est éclatée à chanter "Baby Shark" ! Nick Jonas et son épouse, Priyanka Chopra, ont profité des Grammys pour sortir en amoureux, et ils étaient plus beaux que jamais !

Heureusement, ce ne sont pas les seuls moments qu'on a découverts sur le Net.

E! a rassemblé les meilleures photos des réseaux sociaux des stars ci-dessus !