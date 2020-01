Billie Eilish pense qu’Ariana Grande aurait dû gagner l’Album de l’année aux Grammys 2020

Parfois, c'est le "bad guy" qui gagne, en référence à la chanson du même titre.

S'il y avait une grande gagnante dimanche soir aux Grammys 2020, c'était bien Billie Eilish.

Durant la retransmission télévisée, la chanteuse a reçu plusieurs prix, dont celui d'Album de l'année grâce à When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

"S'il vous plaît, asseyez-vous. Chut ! Je tiens à dire qu'Ariana Grande mérite ce prix", a partagé Billie une fois sur scène. "« thank you, next » m'a aidée à traverser des trucs, et je trouve que cet album le mérite plus que tout au monde."

Elle a ajouté : "Je vous aime tellement. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, vraiment. Je vous aime. Merci pour ça."

Quant à la réaction d'Ariana à ce discours, les caméras se sont tournées vers la chanteuse qui envoyait des baisers à la gagnante et criait : "Non, non, non." Mignon, pas vrai ? Le frère de Billie, Finneas O'Connell, a aussi accepté le prix et exprimé sa gratitude envers ceux qui ont rendu cet album si spécial.