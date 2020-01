Billie Eilish est élue Révélation de l'année aux Grammys 2020 et dédie son prix à ses fans

"J'aime tous les artistes, merci à leurs fans", a-t-elle conclu. "On fait tout ça pour vous, alors merci."

En plus d'avoir été primée Révélation de l'année, Eilish a remporté plusieurs autres prix, cette nuit. "Bad Guy" a remporté le prix de la Chanson de l'année et son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a aussi été élu Meilleur album de pop vocal.

Pour la première fois depuis toujours, les trois artistes les plus nominés aux Grammys étaient de jeunes révélations complètement inconnues l'an dernier. Lizzo a mené la liste des nominés, son nom s'est inscrit dans huit catégories, et Eilish et Lil Nas X ont décroché six nominations chacun, alors qu'il s'agit de leurs premiers Grammys.