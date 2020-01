Billie Eilish accepte le Grammy de la Chanson de l'année avec un discours touchant

Et le Grammy est décerné à...

Billie Eilish a gagné le prix de la Chanson de l'année, cette nuit, aux Grammy Awards 2020. Le tube de Billie, "Bad Guy", a été écrit par elle et son grand frère, Finneas O'Connell.

Il s'agit là de sa deuxième victoire aux Grammys. En début de soirée, l'album de Billie, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, a été primé Meilleur album de pop vocal. Elle est toujours en lice dans les catégories Révélation de l'année, Enregistrement de l'année et Album de l'année.

"Pourquoi ?! Ouah. Tellement d'autres chansons méritent ça. Je suis désolée. Merci beaucoup. C'est mes premiers Grammys. Je n'ai jamais imaginé que ça m'arriverait un jour. J'ai grandi en les regardant, voici mon frère Finneas, c'est mon meilleur ami. On dirait que je rigole beaucoup et que je ne prends jamais rien au sérieux quand j'assiste à ces trucs, mais je tiens à dire que je vous remercie sincèrement et que je suis honorée d'être ici au milieu de vous tous", a expliqué la jeune star.

Billie a battu des grands noms de la musique en remportant le prix de la Chanson de l'année : Lizzo avec "Truth Hurts", Taylor Swift avec "Lover", Lady Gaga avec "Always Remember Us This Way", Lana Del Rey avec "Norman F--king Rockwell", Lewis Capaldi avec "Someone You Loved", H.E.R. avec "Hard Place" et Tanya Tucker avec "Bring My Flowers Now".