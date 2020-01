Oscars 2020 : Elton John, Cynthia Erivo et d'autres nominés chanteront pendant la cérémonie

On vient de découvrir la liste des chanteurs qui se produiront pendant la cérémonie des Oscars 2020 et on pourra compter sur les performances d'Elton John ou encore de Cynthia Erivo dans la catégorie Meilleure chanson originale.

L'Académie des arts et des sciences du cinéma indique dans un communiqué publié jeudi que Sir Elton John interprétera sa chanson nominée "(I'm Gonna) Love Me Again", extraite du film Rocketman, le biopic sur sa vie. Cynthia chantera quant à elle "Stand Up", tirée du film Harriet, dans lequel l'actrice et chanteuse incarne l'esclave et abolitionniste Harriet Tubman.

Idina Menzel, qui reprend son rôle d'Elsa dans La reine des neiges 2, chantera en duo avec Aurora "Into the Unknown", chanson issue du dessin animé de Disney. Ni l'une ni l'autre n'est nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale ; Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez partagent cet honneur en tant qu'auteur et compositeur.

Randy Newman interprétera "I Can't Let You Throw Yourself Away", que l'on retrouve dans la BO de Toy Story 4, et Chrissy Metz chantera "I'm Standing with You" de Diane Warren, tirée de Breakthrough, film dans lequel on retrouve la star de la série This Is Us.

Comme le veut la tradition, la cérémonie des Oscars permet de voir les artistes interpréter les chansons nominées cette année-là.