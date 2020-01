L'after des SAG Awards 2020 avec Brad Pitt, Jennifer Aniston et bien d'autres stars

La cérémonie n'était qu'un début.

Lors des SAG Awards 2020 dimanche, Charlize Theron et Jennifer Lopeznous ont époustouflés sur le tapis rouge, et Joaquin Phoenix, Renée Zellweger et Phoebe Waller-Bridge sont repartis avec les trophées tant convoités des Meilleurs acteurs. De plus, les réactions de Tom Hanks ont encore une fois fait beaucoup parler, et Henry Winkler s'est amusé plus que quiconque dans la salle. Et, bien entendu, on n'arrêtera jamais de parler des retrouvailles de Jennifer Aniston et Brad Pittet de leur accolade dans les coulisses.

Mais une fois que les caméras ont arrêté de filmer (et que la nouvelle génération de "Fiji Water girls" a terminé son travail), les festivités ont continué à l'after organisée par Netflix à laquelle étaient conviées de nombreuses stars. À Sunset Tower, Laura Dern — qui a ajouté un autre prix à sa collection en remportant le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle — a fêté sa victoire avec la star de Stranger Things Millie Bobbie Brown. De leur côté, Pitt et sa covedette de Once Upon a Time... in Hollywood, Leonardo DiCaprio, ont discuté avec Al Pacino.